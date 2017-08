CORRECTED-UPDATE 3-Rugby-Super Rugby results and standings

July 14 (Gracenote) - Results and standings from the Super Rugby matches on Friday RESULTS Highlanders (New Zealand) 40 Reds (Australia) 17 Rebels (Australia) 29 Jaguares (Argentina) 32 Southern Kings (South Africa) 20 Cheetahs (South Africa) 21 STANDINGS P W D F A B Pts Australasian Group, New Zealand Conference 1. Crusaders (New Zealand) 14 14 0 522 272 7 63 2. Hurricanes (New Zealand) 14 11 0 565 250 10 54 3. Chiefs (New Zealand) 14 11 1 405 282 7 53 4. Highlanders (New Zealand) 15 11 0 488 308 7 51 5. Blues (New Zealand) 14 7 1 404 343 7 37 Australasian Group, Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 14 6 0 305 251 10 34 2. Western Force (Australia) 14 5 0 273 393 1 21 3. Reds (Australia) 15 4 0 321 479 5 21 4. Waratahs (Australia) 14 4 0 385 482 3 19 5. Rebels (Australia) 15 1 1 236 569 3 9 Australasian Group 1. Crusaders (New Zealand) 14 14 0 522 272 7 63 2. Brumbies (Australia) 14 6 0 305 251 10 34 3. Hurricanes (New Zealand) 14 11 0 565 250 10 54 4. Chiefs (New Zealand) 14 11 1 405 282 7 53 5. Highlanders (New Zealand) 15 11 0 488 308 7 51 6. Blues (New Zealand) 14 7 1 404 343 7 37 7. Western Force (Australia) 14 5 0 273 393 1 21 8. Reds (Australia) 15 4 0 321 479 5 21 9. Waratahs (Australia) 14 4 0 385 482 3 19 10. Rebels (Australia) 15 1 1 236 569 3 9 South African Group, Africa 2 Conference 1. Lions (South Africa) 14 13 0 563 258 9 61 2. Sharks (South Africa) 14 9 1 382 296 4 42 3. Jaguares (Argentina) 15 7 0 404 386 5 33 4. Southern Kings (South Africa) 15 6 0 391 470 4 28 South African Group, Africa 1 Conference 1. Stormers (South Africa) 14 9 0 449 403 3 39 2. Cheetahs (South Africa) 15 4 0 395 551 5 21 3. Bulls (South Africa) 14 4 0 306 418 4 20 4. Sunwolves (Japan) 14 1 0 267 650 3 7 South African Group 1. Lions (South Africa) 14 13 0 563 258 9 61 2. Stormers (South Africa) 14 9 0 449 403 3 39 3. Sharks (South Africa) 14 9 1 382 296 4 42 4. Jaguares (Argentina) 15 7 0 404 386 5 33 5. Southern Kings (South Africa) 15 6 0 391 470 4 28 6. Cheetahs (South Africa) 15 4 0 395 551 5 21 7. Bulls (South Africa) 14 4 0 306 418 4 20 8. Sunwolves (Japan) 14 1 0 267 650 3 7 SATURDAY, JULY 15 FIXTURES (GMT) Sunwolves (Japan) v Blues (New Zealand) (0305) Tokyo Chiefs (New Zealand) v Brumbies (Australia) (0515) Hamilton Hurricanes (New Zealand) v Crusaders (New Zealand) (0735) Wellington Western Force (Australia) v Waratahs (Australia) (0945) Perth Sharks (South Africa) v Lions (South Africa) (1515) Durban Bulls (South Africa) v Stormers (South Africa) (1730) Pretoria