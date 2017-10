Oct 7 (Gracenote) - Results and standings from the The Rugby Championship matches on Saturday RESULTS South Africa 24 New Zealand 25 STANDINGS P W D F A B Pts 1. New Zealand 6 6 0 246 119 4 28 2. South Africa 6 2 2 152 170 2 14 3. Australia 5 1 2 158 159 2 10 4. Argentina 5 0 0 90 198 0 0 SATURDAY, OCTOBER 7 FIXTURES (GMT) Argentina v Australia (2240) Mendoza