Rugby-Test U.S. v Ireland summary

June 10 (Gracenote) - Summary from the Test match between U.S. and Ireland on Saturday at Red Bull Arena in Harrison, NJ, U.S. U.S. 19 Ireland 55 Half Time: 7-29 Scorers: U.S. : Tries: Nick Civetta (20),John Quill (46),Ryan Matyas (55) Conversions: Alan MacGinty (21, 47) Ireland : Tries: Keith Earls (3, 19),Jacob Stockdale (15),Niall Scannell (31),Kieran Marmion (35),Jack Conan (44),John Ryan (62),Luke McGrath (68),Simon Zebo (75) Conversions: Garry Ringrose (16),Joey Carbery (36, 45),Rory Scannell (69, 76)