June 16 (Gracenote) - Summary from the Test match between New Zealand and Samoa on Friday at Eden Park in Auckland, New Zealand New Zealand 78 Samoa 0 Half Time: 28-0 Scorers: New Zealand : Tries: Anton Lienert-Brown (12),Beauden Barrett (30, 59),Ardie Savea (34, 76),Sonny Bill Williams (40),Israel Dagg (42),Julian Savea (52),Codie Taylor (56),Vaea Fifita (62),TJ Perenara (72),Sam Cane (79) Conversions: Beauden Barrett (13, 31, 35, 41, 43, 57, 61),Lima Sopoaga (63, 78) Samoa :