Rugby-Test Argentina v England summary

June 17 (Gracenote) - Summary from the Test match between Argentina and England on Saturday at Estadio Brigadier General Estanislao Lopez in Santa Fe, Argentina Argentina 25 England 35 Half Time: 13-18 Scorers: Argentina : Tries: Joaquin Tuculet (8),Pablo Matera (52),Emiliano Boffelli (59) Conversions: Nicolas Sanchez (10, 60) Penalty Goals: Nicolas Sanchez (15, 19) England : Tries: Charlie Ewels (5),Piers Francis (31),Danny Care (56),Will Collier (65) Conversions: George Ford (6, 57, 66) Penalty Goals:George Ford (11, 29) Drop Goal: George Ford (74)