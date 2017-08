June 24 (Gracenote) - Summary from the Test match between Japan and Ireland on Saturday at Ajinomoto Stadium in Tokyo, Japan Japan 13 Ireland 35 Half Time: 8-28 Scorers: Japan : Tries: Kotaro Matsushima (23),Akihito Yamada (61) Penalty Goal: Jumpei Ogura (14) Ireland : Tries: Garry Ringrose (3),Josh Van Der Flier (10),Kieran Marmion (16),Rhys Ruddock (30),Sean Reidy (77) Conversions: Paddy Jackson (4, 11, 18, 31, 78)