Rugby-Test Argentina v Georgia summary

June 24 (Gracenote) - Summary from the Test match between Argentina and Georgia on Saturday at Estadio 23 de Agosto in San Salvador de Jujuy, Argentina Argentina 45 Georgia 29 Half Time: 26-8 Scorers: Argentina : Tries: Agustin Creevy (34),Joaquin Tuculet (37),Ramiro Moyano (44, 54, 57) Conversions: Nicolas Sanchez (35, 38, 45, 54) Penalty Goals: Nicolas Sanchez (4, 16, 24, 27) Georgia : Tries: Davit Kacharava (40),Soso Matiashvili (69),Shalva Mamukashvili (79) Conversions: Soso Matiashvili (70, 80) Penalty Goal: Merab Kvirikashvili (20)