Nov 25 (Gracenote) - Summary from the Test match between England and Samoa on Saturday at Twickenham in London, England England 48 Samoa 14 Half Time: 22-7 Scorers: England : Tries: Mike Brown (2),Alex Lozowski (9),Charlie Ewels (29),Elliot Daly (61, 77),Henry Slade (70),Semesa Rokoduguni (81) Conversions: George Ford (3, 30, 62, 71, 79) Penalty Goal: George Ford (19) Samoa : Tries: Piula Faasalele (13),Christopher Vui (73) Conversions: Tim Nanai Williams (14, 74)