Nov 14 (Gracenote) - Summary from the Test match between France and New Zealand on Tuesday at Groupama Stadium in Lyon, France France 23 New Zealand 28 Half Time: 15-14 Scorers: France : Tries: Gabriel Lacroix (16, 29),Henry Chavancy (74) Conversion: Francois Trinh-Duc (17) Penalty Goals: Francois Trinh-Duc (36),Jules Plisson (61) New Zealand : Tries: Liam Squire (11),Matthew Duffie (24),Patrick Tuipulotu (53),Ngani Laumape (57) Conversions: Lima Sopoaga (12, 25, 53),Richie Mo'unga (58)