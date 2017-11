Rugby-Test Japan v Australia summary

Nov 4 (Gracenote) - Summary from the Test match between Japan and Australia on Saturday at Nissan Stadium in Yokohama, Japan Japan 30 Australia 63 Half Time: 3-35 Scorers: Japan : Tries: Wimpie van der Walt (45),Amanaki Lelei Mafi (69),Kazuki Himeno (82) Conversions: Rikiya Matsuda (45),Yu Tamura (70, 82) Penalty Goals: Rikiya Matsuda (18, 49, 54) Australia : Tries: Samu Kerevi (6, 51),Henry Speight (11),Tatafu Polota-Nau (24),Tevita Kuridrani (33, 40, 57),Nick Phipps (62),Rob Simmons (65) Conversions: Reece Hodge (7, 12, 25, 35, 42, 53, 58, 63, 66)