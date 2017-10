Rugby-The Rugby Championship Argentina v Australia summary

Oct 8 (Gracenote) - Summary from the The Rugby Championship match between Argentina and Australia on Saturday at Estadio Malvinas Argentinas in Mendoza, Argentina Argentina 20 Australia 37 Half Time: 13-13 Scorers: Argentina : Tries: Matias Alemanno (25),Santiago Gonzalez Iglesias (57) Conversions: Nicolas Sanchez (25, 58) Penalty Goals: Nicolas Sanchez (30, 38) Australia : Tries: Marika Koroibete (20),Reece Hodge (34, 77),Bernard Foley (52),Will Genia (61) Conversions: Bernard Foley (53, 63, 79) Penalty Goals:Bernard Foley (15, 71)