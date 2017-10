Rugby-The Rugby Championship Australia v Argentina summary

Sept 16 (Gracenote) - Summary from the The Rugby Championship match between Australia and Argentina on Saturday at GIO Stadium Canberra in Canberra, Australia Australia 45 Argentina 20 Half Time: 10-13 Scorers: Australia : Tries: Israel Folau (28, 53),Sekope Kepu (49),Will Genia (72),Nick Phipps (74),Jordan Uelese (81) Conversions: Bernard Foley (30, 50, 55, 74, 76, 81) Penalty Goal: Bernard Foley (5) Argentina : Tries: Martin Landajo (22),Matias Moroni (78) Conversions: Nicolas Sanchez (23, 79) Penalty Goals:Nicolas Sanchez (14, 35)