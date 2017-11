Rugby-Argentina name team to play Ireland on Saturday

DUBLIN, Nov 23 (Reuters) - Argentina coach Daniel Hourcade on Thursday named the following team to play Ireland in a test in Dublin on Saturday:

15-Joaquin Tuculet, 14-Ramiro Moyano, 13-Matias Moroni, 12-Santiago Gonzalez Iglesias, 11-Emiliano Boffelli, 10-Nicolas Sanchez, 9-Martin Landajo, 8-Tomas Lezana, 7-Marcos Kremer, 6-Pablo Matera, 5-Tomas Lavanini, 4-Matias Alemanno, 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 2-Agustin Creevy (captain), 1-Santiago Garcia Botta

Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Lucas Noguera, 18-Enrique Pieretto, 19-Guido Petti, 20-Juan Manuel Leguizamon, 21-Gonzalo Bertranou, 22-Jeronimo de la Fuente, 23-Sebastian Cancelliere. (Reporting by Mark Gleeson; Editing by Toby Chopra)