FACTBOX-Rugby-Argentina v Australia - Rugby Championship test

Oct 5 (Reuters) - Factbox on the Rugby Championship test between Argentina and Australia on Saturday: When: Oct 7, 20.40 pm local (2340 GMT) Where: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza (Capacity: 40,268) Referee: Mathieu Raynal (France) Assistants: Jaco Peyper (South Africa), Marius van der Westhuizen (South Africa) TMO: Marius Jonker (South Africa)

ARGENTINA

World ranking: 10

Coach: Daniel Hourcade

Captain: Agustin Creevy

Team: 15-Joaquin Tuculet, 14-Matias Moroni, 13-Matias Orlando, 12-Jeronimo de la Fuente, 11-Emiliano Boffelli, 10-Nicolas Sanchez, 9-Martin Landajo, 8-Tomas Lezana, 7-Javier Ortega Desio, 6-Pablo Matera, 5-Matias Alemanno, 4-Marcos Kremer, 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 2-Agustin Creevy, 1-Lucas Noguera Paz

Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Santiago Garcia Botta, 18-Enrique Pieretto, 19-Banjamin Macome, 20-Leonardo Senatore, 21-Gonzalo Bertranou, 22-Santiago Gonzalez Iglesias, 23-Santiago Cordero

AUSTRALIA

World ranking: 5

Coach: Michael Cheika

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Israel Folau, 14-Marika Koroibete, 13-Tevita Kuridrani, 12-Kurtley Beale, 11-Reece Hodge, 10-Bernard Foley, 9-Will Genia, 8-Sean McMahon, 7-Michael Hooper, 6-Jack Dempsey, 5-Adam Coleman, 4-Izack Rodda, 3-Sekope Kepu, 2-Talafu Polota-Nau, 1-Scott Sio

Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Tetera Faulkner, 18-Allan Alaalatoa, 19-Rob Simmons, 20-Lukham Tui, 21-Nick Phipps, 22-Samu Kerevi, 23-Henry Speight

OVERALL RECORD

Played: 28

Argentina wins: 22

Australia wins: 5

Draws: 1

LAST FIVE MEETINGS

2017 Australia 45-20 Argentina Canberra

2016 Australia 33-21 Argentina Twickenham

2016 Australia 36-20 Argentina Perth

2015* Australia 29-15 Argentina Twickenham

2015 Australia 34-9 Argentina Mendoza *World Cup match (Reporting by Rex Gowar, editing by Ed Osmond)