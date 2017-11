Rugby-Fiji team to face Ireland

DUBLIN, Nov 17 (Reuters) - Fiji coach John McKee on Friday named the following team to play Ireland in Dublin on Saturday:

15-Kini Murimurivalu, 14-Timoci Nagusa, 13-Jale Vatubua, 12-Levani Botia, 11-Nemani Nadolo, 10-Ben Volavola, 9-Henry Seniloli, 8-Nemani Nagusa, 7-Akapusi Qera (captain), 6-Dominiko Waqaniburotu, 5-Leone Nakarawa, 4-Apisalome Ratuniyarawa, 3- Manasa Saulo, 2-Tuapati Talemaitoga, 1-Campese Maafu

Replacements: 16-Sunia Koto, 17-Peni Ravai, 18-Kalivati Tawake, 19-Sikeli Nabou, 20-Peceli Yato or Semi Kunatani, 21-Nikola Matawalu, 22-Asaeli Tikoirotuma, 23-Vereniki Goneva. (Reporting by Mark Gleeson; Editing by John O‘Brien)