Rugby union-France team to play South Africa on Saturday

PARIS, Nov 16 (Reuters) - France team to play South Africa at the Stade de France on Saturday:

15-Nans Ducuing - 14-Teddy Thomas, 13-Mathieu Bastareaud, 12-Geoffrey Doumayrou, 11-Yoann Huget – 10-Anthony Belleau, 9-Antoine Dupont - 8-Louis Picamoles, 7-Kevin Gourdon, 6-Judicael Cancoriet - 5-Paul Gabrillagues, 4-Sebastien Vahaamahina - 3-Rabah Slimani, 2-Guilhem Guirado (cap), 1-Jefferson Poirot.

Replacements - 16-Clement Mayanadier, 17-Sebastien Taofifenua, 18-Daniel Kotze, 19-Paul Jedrasiak, 20-Anthony Jelonch, 21-Baptiste Serin, 22-Francois Trinh-Duc, 23-Damian Penaud