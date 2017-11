Rugby-Georgia team to face Wales

CARDIFF, Nov 17 (Reuters) - Georgia coach Milton Haig named the following team to take on Wales in Cardiff on Saturday:

15-Soso Matiashvili, 14-Giorgi Koshadze, 13-Davit Kacharava, 12-Merab Sharikadze (captain), 11-Mirian Modebadze, 10-Lasha Khmaladze, 9-Vasil Lobzhanidze, 8-Beka Bitsadze, 7-Victor Kolelishvili, 6-Lasha Lomidze, 5-Giorgi Nemsadze, 4-Kote Mikautadze, 3-Levan Chilachava, 2-Jaba Bregvadze, 1-Mikheil Nariashvili.

Replacements: 16-Shalva Mamukashvili, 17-Kakha Asieshvili, 18-Soso Bekoshvili, 19-Giorgi Chkhaidze, 20- Giorgi Tkhilaishvili, 21- Giorgi Begadze, 22-Revaz Jintchvelashvili, 23-Merab Kvirikashvili. (Reporting by Mark Gleeson; Editing by John O‘Brien)