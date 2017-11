Rugby-Japan team to face France on Saturday

NANTERRE, France, Nov 24 (Reuters) - Japan coach Jamie Joseph on Friday named the following side to take on France at the U Arena in Nanterre on Saturday:

15- Kotaro Matsushima, 14-Lomano Lava Lemeki, 13-Timothy Lafaele, 12-Harumichi Tatekawa, 11-Kenki Fukuoka, 10-Yu Tamura, 9-Yutaka Nagare, 8-Amanaki Lelei Mafi, 7-Michael Leitch, 6-Kazuki Himeno, 5-Shinya Makabe, 4-Wimpie van der Walt, 3-Koo Ji Won, 2-Shota Horie, 1-Keita Inagaki

Replacements: 16-Atsushi Sakate, 17-Shintaro Ishihara, 18-Asaeli Ai Valu, 19-Yoshitaka Tokunaga, 20-Fetuani Lautaimi, 21-Fumiaki Tanaka, 22-Sione Teaupa, 23-Yoshikazu Fujita. (Reporting by Mark Gleeson; Editing by John O‘Brien)