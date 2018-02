Rugby-Italy team to face Ireland in Six Nations

DUBLIN, Feb 8 (Reuters) – Italy coach Conor O’Shea on Thursday named the following team to face Ireland in Dublin in the Six Nations on Saturday.

15-Matteo Minozzi, 14-Tommaso Benvenuti, 13-Tommaso Boni, 12-Tomasso Castello, 11-Mattia Bellini, 10-Tomasso Allan, 9-Marcello Violi, 8-Sergio Parisse (captain), 7-Braham Steyn, 6-Sebastian Negri, 5-Dean Budd, 4-Alessandro Zanni, 3-Simone Ferrari, 2-Luca Bigi, 1-Nicola Quaglio

Replacements: 16-Leonardo Ghiraldini, 17-Andrea Lovotti, 18-Tiziano Pasquali, 19-Federico Ruzza, 20-Maxime Mbanda, 21-Edoardo Gori, 22-Carlo Canna, 23-Jayden Hayward (Reporting by Mark Gleeson,; Editing by Ed Osmond)