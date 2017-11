All Blacks name team for match against French XV

(Reuters) - New Zealand coach Steve Hansen named the following team to play a France XV at Lyon’s Parc Olympique on Tuesday:

Rugby Union - Autumn Internationals - France vs New Zealand - Stade de France, Paris, France - November 11, 2017 New Zealand head coach Steve Hansen before the match REUTERS/Benoit Tessier

15-David Havili, 14-Matt Duffie, 13-Jack Goodhue, 12-Ngani Laumape, 11-Seta Tamanivalu, 10-Lima Sopoaga, 9-Tawera Kerr-Barlow, 8-Luke Whitelock (captain), 7-Ardie Savea, 6-Liam Squire, 5-Dominic Bird, 4-Patrick Tuipulotu, 3-Jeffery Toomaga-Allen, 2-Nathan Harris, 1-Tim Perry Replacements: 16-Asafo Aumua, 17-Atu Moli, 18-Ofa Tu‘ungafasi, 19-Scott Barrett, 20-Akira Ioane, 21-Dillon Hunt, 22-Mitch Drummond, 23-Richie Mo‘unga.