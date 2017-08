Rugby-New Zealand team to play Samoa

AUCKLAND, June 15 (Reuters) - All Blacks coach Steve Hansen named the following side on Thursday to play Samoa at Eden Park in Auckland on Friday.

New Zealand: 15-Ben Smith (captain), 14-Israel Dagg, 13-Anton Lienert-Brown, 12-Sonny Bill Williams, 11-Julian Savea, 10- Beauden Barrett, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Jerome Kaino, 5-Sam Whitelock, 4-Brodie Retallick, 3-Owen Franks, 2-Codie Taylor, 1-Joe Moody.

Replacements: 16-Nathan Harris, 17-Wyatt Crockett, 18-Charlie Faumuina, 19-Scott Barrett, 20-Vaea Fifita, 21-TJ Perenara, 22-Lima Sopoaga, 23-Jordie Barrett.