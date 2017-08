FACTBOX-Rugby-South Africa v France test

DURBAN, South Africa, June 15 (Reuters) - Factbox on this weekend's test between South Africa and France:

MATCH DETAILS

Saturday June 17, King’s Park Rugby Stadium, Durban (capacity 52,000)

Kickoff: 5 p.m. (1500 GMT)

Referee: Ben O’Keeffee (New Zealand)

Assistant referees: Glen Jackson (New Zealand), Angus Gardner (Australia)

Television match official: Rowan Kitt (England)

SOUTH AFRICA

World ranking: 5

Coach: Allister Coetzee

Captain: Warren Whiteley

Team: 15-Andries Coetzee, 14-Raymond Rhule, 13-Lionel Mapoe, 12-Jan Serfontein, 11-Courtnall Skosan, 10-Elton Jantjies, 9-Ross Cronje, 8-Warren Whiteley, 7-Oupa Mohoje, 6-Siya Kolisi, 5-Franco Mostert, 4-Eben Etzebeth, 3-Frans Malherbe, 2-Malcolm Marx, 1-Tendai Mtawarira

Replacements: 16-Bongi Mbonambi, 17-Steven Kitshoff, 18-Coenie Oosthuizen, 19-Pieter-Steph du Toit, 20-Jean-Luc du Preez, 21-Francois Hougaard, 22-Frans Steyn, 23-Dillyn Leyds

FRANCE

World ranking: 8

Coach: Guy Noves

Captain: Guilhem Guirado

Team: 15-Scott Spedding, 14-Yoann Huget, 13-Damian Penaud, 12-Gael Fickou, 11-Virimi Vakatawa, 10-Francois Trinh Duc, 9-Baptiste Serin, 8-Louis Picamoles, 7-Kevin Gourdon, 6-Yacouba Camara, 5-Romain Taofifenua, 4-Yoann Maestri, 3-Rabah Slimani, 2-Guilhem Guirado, 1-Jefferson Poirot

Replacements: 16-Clement Maynadier, 17-Eddy Ben Arous, 18-Uini Atonio, 19-Julien le Devedec, 20-Bernard le Roux, 21-Antoine Dupont, 22-Jean-Marc Doussain, 23-Nans Ducuing

PREVIOUS MEETINGS

Played: 40

South Africa wins: 23

France wins: 11

Draws: 6

Last five 2017 Pretoria South Africa 37 France 14 2013 Paris France 10 South Africa 19 2010 Cape Town South Africa 42 France 17 2009 Toulouse France 20 South Africa 13 2006 Cape Town South Africa 26 France 36 (Compiled by Mark Gleeson; Editing by Mark Heinrich)