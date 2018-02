Feb 23 (OPTA) - results from the Super League matches on Friday Huddersfield (8) 12 St Helens (14) 26 Salford (18) 36 Hull Kingston Rovers (6) 12 Warrington (8) 16 Wigan (0) 10 Saturday, February 24 fixtures (GMT) Castleford v Hull (15:15) Catalans v Wakefield (17:15) Sunday, February 25 fixtures (GMT) Widnes v Leeds (15:00)