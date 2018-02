Feb 4 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Sunday Widnes (12) 40 Tries: Dean (12,54), Mellor (34), Inu (48), Ah Van (70), Runciman (73), Marsh (79) Goals: Gilmore (13,35,49,51,55,71) Catalans (12) 12 Tries: Mead (18), Jullien (23) Goals: Walsh (19,25) Yellow cards: Moa (6) Referee: Ben Thaler Ground: The Select Security Stadium .........................................................................