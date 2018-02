Feb 15 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Thursday Hull Kingston Rovers (16) 23 Tries: Shaw (5), Masoe (33), Lunt (37), Tickle (49) Goals: Shaw (34,38,50) Drop Goals: Atkin (79) Catalans (0) 4 Tries: Mead (59) Referee: James Child Ground: KCOM Craven Park ......................................................................... Friday, February 16 fixtures (GMT) Widnes v Warrington (19:35)