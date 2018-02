Feb 4 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Saturday Hull Kingston Rovers (0) 6 Tries: Clarkson (56) Goals: Shaw (57) Yellow cards: Marsh (11) Wakefield (18) 28 Tries: Johnstone (11,38,67), Tupou (15), Finn (22), Hampshire (72) Goals: Finn (23,73) Referee: Chris Kendall Ground: KCOM Craven Park .........................................................................