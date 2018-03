UPDATE 2-Super League summaries

Mar 11 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Sunday Castleford (20) 22 Tries: Shenton (4), Clare (11), Gale (29) Goals: Gale (5,12,18,30,62) Yellow cards: Holmes (15), Millington (60) Salford (0) 8 Tries: Sau (50), Bibby (78) Yellow cards: Tomkins (59) Referee: Liam Moore Ground: The Mend-A-Hose Jungle ......................................................................... Wigan (10) 30 Tries: Burgess (16,46,62), Tautai (31), Davies (57) Goals: Escare (32), Tomkins (47,58,63,78) Wakefield (12) 18 Tries: Jones-Bishop (3,35), Arona (72) Goals: Finn (9,36,73) Referee: Chris Kendall Ground: DW Stadium ......................................................................... Thursday, March 15 fixtures (GMT) Huddersfield v Hull Kingston Rovers (19:45) Friday, March 16 fixtures (GMT) Salford v Hull (19:30) St Helens v Leeds (19:45)