6 Nations Ireland v Italy Line ups

Feb 10 (OPTA) - Line-ups for the 6 Nations match between Ireland and Italy on Saturday Ireland: 15-Rob Kearney, 14-Keith Earls, 13-Robbie Henshaw, 12-Bundee Aki, 11-Jacob Stockdale, 10-Johnny Sexton, 9-Conor Murray, 1-Jack McGrath, 2-Rory Best, 3-Tadhg Furlong, 4-Iain Henderson, 5-Devin Toner, 6-Peter O'Mahony, 7-Dan Leavy, 8-Jack Conan Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Cian Healy, 18-Andrew Porter, 19-Quinn Roux, 20-CJ Stander, 21-Kieran Marmion, 22-Joey Carbery, 23-Jordan Larmour Italy: 15-Matteo Minozzi, 14-Tommaso Benvenuti, 13-Tommaso Boni, 12-Tommaso Castello, 11-Mattia Bellini, 10-Tommaso Allan, 9-Marcello Violi, 1-Nicola Quaglio, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Alessandro Zanni, 5-Dean Budd, 6-Sebastian Negri, 7-Braam Steyn, 8-Sergio Parisse Replacements: 16-Leonardo Ghiraldini, 17-Andrea Lovotti, 18-Tizano Pasquali, 19-Federico Ruzza, 20-Maxime Mbanda, 21-Edoardo Gori, 22-Carlo Canna, 23-Jayden Hayward Referee: Romain Poite