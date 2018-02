6 Nations Ireland v Wales Line ups

Feb 24 (OPTA) - Line-ups for the 6 Nations match between Ireland and Wales on Saturday Ireland: 15-Rob Kearney, 14-Keith Earls, 13-Chris Farrell, 12-Bundee Aki, 11-Jacob Stockdale, 10-Johnny Sexton, 9-Conor Murray, 1-Cian Healy, 2-Rory Best, 3-Andrew Porter, 4-James Ryan, 5-Devin Toner, 6-Peter O'Mahony, 7-Dan Leavy, 8-CJ Stander Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Jack McGrath, 18-John Ryan, 19-Quinn Roux, 20-Jack Conan, 21-Kieran Marmion, 22-Joey Carbery, 23-Fergus McFadden Wales: 15-Leigh Halfpenny, 14-Liam Williams, 13-Scott Williams, 12-Hadleigh Parkes, 11-Steff Evans, 10-Dan Biggar, 9-Gareth Davies, 1-Rob Evans, 2-Ken Owens, 3-Samson Lee, 4-Cory Hill, 5-Alun Wyn Jones, 6-Aaron Shingler, 7-Josh Navidi, 8-Ross Moriarty Replacements: 16-Elliot Dee, 17-Wyn Jones, 18-Tomas Francis, 19-Bradley Davies, 20-Justin Tipuric, 21-Aled Davies, 22-Gareth Anscombe, 23-George North Referee: Glen Jackson