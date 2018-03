6 Nations Wales v Italy Line ups

Mar 11 (OPTA) - Line-ups for the 6 Nations match between Wales and Italy on Sunday Wales: 15-Liam Williams, 14-George North, 13-Owen Watkin, 12-Hadleigh Parkes, 11-Steff Evans, 10-Gareth Anscombe, 9-Gareth Davies, 1-Nicky Smith, 2-Elliot Dee, 3-Tomas Francis, 4-Cory Hill, 5-Bradley Davies, 6-Justin Tipuric, 7-James Davies, 8-Taulupe Faletau Replacements: 16-Ken Owens, 17-Rob Evans, 18-Samson Lee, 19-Seb Davies, 20-Ellis Jenkins, 21-Aled Davies, 22-Rhys Patchell, 23-Leigh Halfpenny Italy: 15-Matteo Minozzi, 14-Tommaso Benvenuti, 13-Giulio Bisegni, 12-Tommaso Castello, 11-Mattia Bellini, 10-Tommaso Allan, 9-Marcello Violi, 1-Andrea Lovotti, 2-Leonardo Ghiraldini, 3-Simone Ferrari, 4-Alessandro Zanni, 5-Dean Budd, 6-Sebastian Negri, 7-Maxime Mbanda, 8-Sergio Parisse Replacements: 16-Oliviero Fabiani, 17-Nicola Quaglio, 18-Tizano Pasquali, 19-Federico Ruzza, 20-Giovanni Licata, 21-Guglielmo Palazzani, 22-Carlo Canna, 23-Jayden Hayward Referee: Jerome Garces