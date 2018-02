Feb 4 (OPTA) - Standings of the 6 Nations on Sunday P W D L For Ag Dif Tf Ta Bt Bl Pts England 1 1 0 0 46 15 31 7 2 1 0 5 Wales 1 1 0 0 34 7 27 4 1 1 0 5 Ireland 1 1 0 0 15 13 2 0 1 0 0 4 France 1 0 0 1 13 15 -2 1 0 0 1 1 Scotland 1 0 0 1 7 34 -27 1 4 0 0 0 Italy 1 0 0 1 15 46 -31 2 7 0 0 0 Note: Column Headers are - Points: For, Against, Difference; Tries: Tf-for, Ta-against; Bonus points: Bt-Tries, Bl-Losing