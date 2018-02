Feb 4 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Sunday Italy (10) 15 Tries: Benvenuti (19), Bellini (57) Conversions: Allan (21) Penalties: Allan (38) England (17) 46 Tries: Watson (2,10), Farrell (25), Simmonds (51,74), Ford (67), Nowell (76) Conversions: Farrell (26,52,68,75) Penalties: Farrell (46) Referee: Mathieu Raynal .........................................................................