Feb 11 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Sunday Scotland (14) 32 Tries: Maitland (12), Jones (31) Conversions: Laidlaw (13,32) Penalties: Laidlaw (43,48,60,64,70,76) France (20) 26 Tries: Thomas (2,26) Conversions: Machenaud (3,27) Penalties: Machenaud (9,41), Serin (46,57) Referee: John Lacey .........................................................................