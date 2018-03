Mar 11 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Sunday Wales (17) 38 Tries: Parkes (3), North (5,65), Hill (42), Tipuric (70) Conversions: Anscombe (4,7,43), Halfpenny (67,71) Penalties: Anscombe (36) Yellow cards: Williams (43), Davies (48) Italy (7) 14 Tries: Minozzi (9), Bellini (75) Conversions: Allan (11), Canna (76) Yellow cards: Benvenuti (77) Referee: Jerome Garces .........................................................................