UPDATE 2-6 Nations summaries

Feb 24 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Saturday Ireland (15) 37 Tries: Stockdale (6,80), Aki (41), Leavy (44), Healy (53) Conversions: Sexton (42,45), Carbery (81) Penalties: Sexton (35), Murray (75) Wales (13) 27 Tries: Davies (20), Shingler (61), Evans (76) Conversions: Halfpenny (21,63,77) Penalties: Halfpenny (2,30) Referee: Glen Jackson ......................................................................... Scotland (22) 25 Tries: Jones (14,37), Maitland (30) Conversions: Laidlaw (15,38) Penalties: Laidlaw (2), Russell (66) England (6) 13 Tries: Farrell (43) Conversions: Farrell (43) Penalties: Farrell (13,17) Yellow cards: Underhill (65) Referee: Nigel Owens .........................................................................