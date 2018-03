UPDATE 2-6 Nations summaries

Mar 10 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Saturday Ireland (14) 28 Tries: Stockdale (21,41), Murray (45), Cronin (68) Conversions: Sexton (23,42,46,70) Scotland (3) 8 Tries: Kinghorn (51) Penalties: Laidlaw (12) Referee: Wayne Barnes ......................................................................... France (9) 22 Tries: (48) Penalties: Machenaud (24,32,36,62), Beauxis (77) England (9) 16 Tries: May (73) Conversions: Farrell (74) Penalties: Farrell (3,28), Daly (20) Yellow cards: Watson (48) Referee: Jaco Peyper ......................................................................... Sunday, March 11 fixtures (GMT) Wales v Italy (15:00)