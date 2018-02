UPDATE 3-6 Nations summaries

Feb 3 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Saturday Wales (14) 34 Tries: Davies (5), Halfpenny (11,60), Evans (72) Conversions: Halfpenny (7,12,62,73) Penalties: Halfpenny (43,48) Scotland (0) 7 Tries: Horne (78) Conversions: Russell (78) Referee: Pascal Gauzère ......................................................................... France (3) 13 Tries: Thomas (71) Conversions: Belleau (73) Penalties: Machenaud (35,53) Ireland (9) 15 Penalties: Sexton (2,21,38,46) Drop Goals: Sexton (82) Referee: Nigel Owens .........................................................................