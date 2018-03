Super Rugby summaries

Mar 2 (OPTA) - summaries from the Super Rugby matches on Friday Blues (14) 21 Tries: Pulu (7), Ioane (21), Gatland (60) Conversions: Gatland (7,22,61) Chiefs (10) 27 Tries: Seu (12), Wainui (25), Cane (47), Weber (49) Conversions: McKenzie (48,50) Penalties: McKenzie (55) Referee: Ben O'keeffe ......................................................................... Reds (6) 18 Penalties: Tuttle (9,24,57), Lance (65,71,79) Yellow cards: Timu (34) Brumbies (5) 10 Tries: Powell (29), Naisarani (74) Referee: Angus Gardner ......................................................................... Saturday, March 3 fixtures (GMT) Sunwolves v Rebels (04:15) Crusaders v Stormers (06:35) Sharks v Waratahs (13:05) Bulls v Lions (15:15) Jaguares v Hurricanes (21:40)