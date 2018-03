UPDATE 2-Super Rugby summaries

Mar 3 (OPTA) - summaries from the Super Rugby matches on Saturday Crusaders (31) 45 Tries: Bridge (6,39), Taylor (10), Harmon (16), Hall (18), Tamanivalu (61), Mo'unga (68) Conversions: Mo'unga (11,17,19,62,69) Yellow cards: Harmon (80) Stormers (7) 28 Tries: van Rensburg (32), Louw (40), Schickerling (53), Kitshoff (75) Conversions: Marais (33,42,54), Whitehead (76) Referee: Nic Berry ......................................................................... Sunwolves (10) 17 Tries: Tupou (34), Quirk (77) Conversions: Nakamura (36,78) Penalties: Nakamura (25) Yellow cards: Quirk (80) Rebels (10) 37 Tries: Maddocks (8,47,51), Mafi (11), Naivalu (44) Conversions: Hodge (49) Penalties: Debreczeni (41) Yellow cards: Haylett-Petty (75) Referee: Egon Seconds .........................................................................