UPDATE 2-Super Rugby summaries

Mar 9 (OPTA) - summaries from the Super Rugby matches on Friday Highlanders (19) 33 Tries: Squire (3), Smith (19,77), Naholo (32), Whitelock (47) Conversions: Sopoaga (20,33,48,79) Stormers (15) 15 Tries: Van Zyl (10), Willemse (15) Conversions: Marais (16) Penalties: Marais (31) Referee: Glen Jackson ......................................................................... Rebels (14) 33 Tries: Mafi (28), Hodge (32,63), Maddocks (66), Ruru (70) Conversions: Hodge (29,33,65,67) Yellow cards: Uelese (8) Brumbies (5) 10 Tries: Peni (8), Speight (54) Yellow cards: Makin (61) Referee: Will Houston ......................................................................... Saturday, March 10 fixtures (GMT) Hurricanes v Crusaders (06:35) Reds v Bulls (08:45) Sharks v Sunwolves (13:05) Lions v Blues (15:15) Jaguares v Waratahs (21:40)