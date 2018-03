UPDATE 2-Super Rugby summaries

Mar 10 (OPTA) - summaries from the Super Rugby matches on Saturday Hurricanes (26) 29 Tries: Eves (4), Perenara (12), Lam (21), Proctor (31) Conversions: Barrett (4,14,23) Penalties: Barrett (66) Crusaders (12) 19 Tries: Mataele (29), Taufua (36), Alaalatoa (54) Conversions: Hunt (37,55) Referee: Brendon Pickerill ......................................................................... Reds (10) 20 Tries: Timu (35), Toua (45) Conversions: Tuttle (37,46) Penalties: Tuttle (23), Lance (75) Bulls (14) 14 Tries: Gelant (4), Warner (24) Conversions: Pollard (5,25) Referee: Jamie Nutbrown .........................................................................