FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
RUSSIAN C.BANK SAYS  CONSERVATIVE APPROACH EMPLOYED BY BANKS, COUPLED BY MODERATELY TIGHT MONETARY POLICY, SHAPES CONDITIONS REQUIRED FOR ANCHORING INFLATION CLOSE TO 4% AND FOR THE FURTHER REDUCTION IN INFLATION EXPECTATIONS.
Sections
Featured
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
the road to brexit
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
Time to slay the free market-myth monster
commentary
Time to slay the free market-myth monster
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
reuters investigates
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Banking and Financial News
September 15, 2017 / 10:36 AM / a month ago

RUSSIAN C.BANK SAYS  CONSERVATIVE APPROACH EMPLOYED BY BANKS, COUPLED BY MODERATELY TIGHT MONETARY POLICY, SHAPES CONDITIONS REQUIRED FOR ANCHORING INFLATION CLOSE TO 4% AND FOR THE FURTHER REDUCTION IN INFLATION EXPECTATIONS.

Reuters Staff

1 Min Read

RUSSIAN C.BANK SAYS  CONSERVATIVE APPROACH EMPLOYED BY BANKS, COUPLED BY MODERATELY TIGHT MONETARY POLICY, SHAPES CONDITIONS REQUIRED FOR ANCHORING INFLATION CLOSE TO 4% AND FOR THE FURTHER REDUCTION IN INFLATION EXPECTATIONS.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.