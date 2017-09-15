RUSSIAN C.BANK SAYS CONSERVATIVE APPROACH EMPLOYED BY BANKS, COUPLED BY MODERATELY TIGHT MONETARY POLICY, SHAPES CONDITIONS REQUIRED FOR ANCHORING INFLATION CLOSE TO 4% AND FOR THE FURTHER REDUCTION IN INFLATION EXPECTATIONS.
RUSSIAN C.BANK SAYS CONSERVATIVE APPROACH EMPLOYED BY BANKS, COUPLED BY MODERATELY TIGHT MONETARY POLICY, SHAPES CONDITIONS REQUIRED FOR ANCHORING INFLATION CLOSE TO 4% AND FOR THE FURTHER REDUCTION IN INFLATION EXPECTATIONS.
Reuters Staff
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RUSSIAN C.BANK SAYS CONSERVATIVE APPROACH EMPLOYED BY BANKS, COUPLED BY MODERATELY TIGHT MONETARY POLICY, SHAPES CONDITIONS REQUIRED FOR ANCHORING INFLATION CLOSE TO 4% AND FOR THE FURTHER REDUCTION IN INFLATION EXPECTATIONS.