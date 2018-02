UPDATE 8-AFC Champions League Results

Feb 20 (OPTA) - Results and fixtures for the AFC Champions League on Tuesday (start times are GMT) Group Stage --------------------------------------------------- Ulsan (1) 2 Kawasaki Frontale (0) 1 Kashiwa Reysol (0) 1 Tianjin Quanjian (0) 1 Kitchee (0) 0 Jeonbuk Motors (5) 6 Shanghai SIPG (2) 4 Melbourne Victory (0) 1 Nasaf (0) 1 Al Wasl (0) 0 Al Ain (1) 1 Al Rayyan (1) 1 Al Sadd (1) 3 Persepolis (0) 1 Esteghlal (0) 1 Al Hilal (0) 0 Wednesday, February 21 fixtures (GMT) Cerezo Osaka v Guangzhou Evergrande (1000) Suwon Bluewings v Kashima Antlers (1000) Buriram United v Jeju United (1100) Shanghai Shenhua v Sydney (1200)