UPDATE 11-AFC Champions League Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Wednesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Cerezo Osaka (0) 0 Yellow card: Yamashita 52 Subs used: Kakitani 75 (Takagi), Sugimoto 83 (Yamashita), Fukumitsu 86 (Mizunuma) Guangzhou Evergrande (0) 0 Yellow card: Ricardo Goulart 35, Gao Lin 52, Liao Lisheng 65 Subs used: Yu Hanchao 67 (Zheng Long), Zhang Wenzhao 75 (Alan), Huang Bowen 83 (Gudelj) Attendance: 9,885 Referee: Yaqoub Yousuf Qasem Hasan Al Hammadi ................................................................. Suwon Bluewings (0) 1 Scorers: Cristovam 89 Yellow card: Lee Jong-Sung 52, Kim Eun-Seon 66, Jeon Se-jin 80 Missed penalty: D. Damjanović 25 Subs used: Lim Sang-Hyub 63 (Cho Won-Hee), Kim Eun-Seon 63 (Kwak Kwang-Seon), Jeon Se-jin 79 (Waguininho) Kashima Antlers (1) 2 Scorers: M. Kanazaki 8, M. Kanazaki 59 Yellow card: Suzuki 52, Koki Anzai 64, Yamamoto 91 Subs used: Doi 73 (Suzuki), Nagaki 81 (Endo), Kanamori 88 (Kanazaki) Attendance: 4,870 Referee: Abdulla Ali Al-Marri ................................................................. Buriram United (0) 0 Yellow card: Diogo 87 Subs used: Jaided 23 (Túñez), Sarachart 65 (Yoo Jun-Su), Haiprakon 76 (Wiriyaudomsiri) Jeju United (2) 2 Scorers: Lee Chang-Min 2, Magno Cruz 21pen Subs used: Lee Eun-Beom 74 (Jin Sung-Wook), Lee Chan-Dong 80 (Lee Chang-Min), Bae Jae-Woo 92 (Ryu Seung-Woo) Attendance: 10,041 Referee: Razlan Joffri bin Ali ................................................................. Shanghai Shenhua (2) 2 Scorers: O. Martins 26, F. Guarín 39 Yellow card: Bai Jiajun 66, Moreno 68 Subs used: Zhang Lu 7 (Cao Yunding), Gao Di 78 (Mao Jianqing), Sun Shilin 87 (Qin Sheng) Sydney (2) 2 Scorers: L. Wilkshire 28, A. Brosque 34 Subs used: Retre 66 (Zullo) Attendance: 22,918 Referee: Sadullo Gulmurodi .................................................................