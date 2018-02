UPDATE 12-AFC Champions League Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Monday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Zob Ahan (0) 2 Scorers: M. Tabrizi 47, Mohammadreza Hosseini 90+2 Subs used: Sattari 73 (Fakhreddini), Rajabzadeh 79 (Hadadifar), Mohammadzadeh 91 (Tabrizi) Lokomotiv (0) 0 Yellow card: Alibaev 37, Zoteev 72 Subs used: Rashidov 67 (Karimov), Shaakhmedov 76 (Abdullaev), Cho Suk-Jae 87 (Zoteev) Attendance: 1,764 Referee: Masoud Tufaylieh ................................................................. Al Wahda (1) 2 Scorers: S. Tagliabúe 4pen, M. Batna 90+3pen Yellow card: Sultan Al Ghaferi 36, Mohammad Abdulbasit 41 Subs used: Ahmed Al Akberi 46 (Mohammed Salem), Khalid Bawazir 63 (Mohammad Abdulbasit), Mohamed Alhammadi 80 (Ismaeil Matar) Al Duhail (0) 3 Scorers: Y. El-Arabi 57, Karim Boudiaf 75, Y. El-Arabi 80 Yellow card: Msakni 82 Subs used: Ismaeel Mohammad 70 (Almoez Ali), Bassam Hisham 89 (Luiz Ceará) Attendance: 6,322 Referee: Nasrullo Kabirov ................................................................. Al Gharafa (2) 3 Scorers: M. Taremi 11, Ņ. Gregov 21og, M. Taremi 90+4 Yellow card: Othman Alawi 46 Missed penalty: M. Taremi 77 Subs used: Moayed Hassan 66 (Othman Alawi), Khaled Al Zereiqi 68 (Ahmed Alaaeldin), Mohammed Adi Monkez 86 (Assim Madibo) Tractor Sazi (0) 0 Yellow card: Iranpourian 69 Missed penalty: M. Mehdipour 40 Subs used: Iranpourian 32 (Ņ. Gregov), Esmaeilifar 68 (Ebrahimi), Azadi 78 (Krpić) Attendance: 2,833 Referee: Baraa Kamal Abu Aisha ................................................................. Al Ahli (1) 2 Scorers: Taisir Al Jassim 10, Mohanad Aseri 70pen Subs used: Claudemir 67 (Taisir Al Jassim), Momen Zakaria 78 (Mohanad Aseri), Salman Al Moasher 83 (Fetfatzidis) Al Jazira (0) 1 Scorers: Yasser Al Mosailem 89og Yellow card: Ali Khaseif 48, Boussoufa 66, Mohamed Jamal 74, Ali Ahmed Mabkhout 87 Subs used: Ahmed Al Attas 71 (Musallem Fayez), Khalfan Mubarak Al Shamsi 73 (Yaqoub Yousef), Salim Ali Ibrahim 78 (Mohamed Jamal) Attendance: 14,477 Referee: Rysbek Shekerbekov ................................................................. Tuesday, February 20 fixtures (GMT) Ulsan v Kawasaki Frontale (1000) Kashiwa Reysol v Tianjin Quanjian (1030) Kitchee v Jeonbuk Motors (1200) Shanghai SIPG v Melbourne Victory (1200) Nasaf v Al Wasl (1300) Al Ain v Al Rayyan (1510) Al Sadd v Persepolis (1530) Esteghlal v Al Hilal (1530) Wednesday, February 21 fixtures (GMT) Cerezo Osaka v Guangzhou Evergrande (1000) Suwon Bluewings v Kashima Antlers (1000) Buriram United v Jeju United (1100) Shanghai Shenhua v Sydney (1200)