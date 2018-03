UPDATE 19-AFC Champions League Summaries

Mar 6 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Tuesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Jeonbuk Motors (2) 6 Scorers: Kim Shin-Wook 24, Han Gyo-Won 42, Ricardo Lopes 56, Kim Shin-Wook 60, Kim Shin-Wook 64, Choi Bo-Kyung 72 Yellow card: Ricardo Lopes 31, Lee Yong 32, Kim Min-Jae 63 Subs used: Lee Dong-Gook 58 (Ricardo Lopes), Adriano 66 (Kim Shin-Wook), Choi Chul-Soon 70 (Lee Yong) Tianjin Quanjian (1) 3 Scorers: Zhang Cheng 10, Zhao Xuri 79, Alexandre Pato 89pen Yellow card: Witsel 68, Yang Xu 91 Subs used: Zheng Dalun 68 (Wang Yongpo), Wang Xiaolong 75 (Sun Ke), Yang Xu 80 (Modeste) Attendance: 8,631 Referee: Sukhbir Singh ................................................................. Kashiwa Reysol (0) 1 Scorers: J. Ito 66 Yellow card: Kim Bo-Kyung 46 Subs used: Ito 56 (Nakagawa), Cristiano 61 (Segawa), Esaka 80 (Kim Bo-Kyung) Kitchee (0) 0 Subs used: Lam Ka Wai 71 (Li Ngai Hoi), Sandro 73 (Forlán), Paulinho 80 (Lo Kwan Yee) Attendance: 5,541 Referee: Thoriq M Alkatiri ................................................................. Buriram United (1) 2 Scorers: A. Túñez 2, Edgar Silva 54 Red card: Kaewprom 76 Subs used: Haiprakon 79 (Sarachart), Jaided 90 (Maikami), Amornlendsak 94 (Edgar Silva) Cerezo Osaka (0) 0 Yellow card: Funaki 91 Subs used: Katayama 57 (Moniwa), Funaki 78 (Sakemoto), Ando 87 (Yamada) Attendance: 6,958 Referee: Mohammed Khled Al Hoish ................................................................. Guangzhou Evergrande (1) 5 Scorers: Alan 45+4, Ricardo Goulart 52, Ricardo Goulart 57pen, Ricardo Goulart 86, Ricardo Goulart 90+2 Yellow card: Zheng Zhi 34, Gudelj 60, Wang Shangyuan 90 Subs used: Huang Bowen 74 (Alan), Feng Xiaoting 75 (Zhang Chenglin), Wang Shangyuan 85 (Zheng Zhi) Jeju United (2) 3 Scorers: Jin Sung-Wook 20, Magno Cruz 29, Lee Chang-Min 90+3 Yellow card: Kim Won-Il 62, Jin Sung-Wook 91, Lee Chan-Dong 92 Subs used: Kwon Soon-Hyung 58 (Ryu Seung-Woo), Roberson 70 (Magno Cruz), Lee Eun-Beom 82 (Kwon Han-Jin) Attendance: 37,693 Referee: Shaun Evans ................................................................. Zob Ahan (1) 2 Scorers: M. Tabrizi 34, M. Tabrizi 73 Subs used: Rajabzadeh 78 (Hadadifar), Rabih Ataya 88 (Mohammadreza Hosseini), Mohammadzadeh 92 (Kiros) Al Wahda (0) 0 Yellow card: Khalil Ibrahim 85 Subs used: Mohamed Al Akbari 60 (Tariq Ahmed), Ahmed Al Akberi 66 (Ismaeil Matar), Khalil Ibrahim 77 (Nasser Abdulhadi) Attendance: 3,114 Referee: Mohammad Hasan Mahmoud Arafah ................................................................. Al Duhail (3) 3 Scorers: Y. El-Arabi 9, Y. El-Arabi 19, Y. Msakni 25 Yellow card: Luiz Ceará 56 Subs used: Ismaeel Mohammad 69 (Almoez Ali), Bassam Hisham 72 (Karim Boudiaf) Lokomotiv (0) 2 Scorers: Nivaldo 57, M. Bikmaev 59 Yellow card: Bikmaev 41, Turopov 90 Subs used: Nivaldo 56 (Mirzayev), Turopov 57 (Abdullaev), Gafurov 81 (Rashidov) Attendance: 4,023 Referee: Timur Faizullin ................................................................. Al Ain (0) 2 Scorers: M. Berg 63, Ahmed Khalil 89pen Yellow card: Bandar Mohammed 92 Missed penalty: M. Berg 75 Subs used: Bandar Mohammed 55 (Amer Abdulrahman), Ahmed Khalil 85 (Mohanad Salem), Ismail Ahmed 90 (Caio) Esteghlal (0) 2 Scorers: M. Thiam 52, M. Thiam 77 Yellow card: Cheshmi 22, Montazeri 87 Subs used: Heydari 80 (Shojaeian), Montazeri 86 (Hosseini), Ghorbani 90 (Thiam) Attendance: 10,036 Referee: Nagor Amir bin Noor Mohamed ................................................................. Al Hilal (0) 1 Scorers: Abdullah Al Zoari 58 Subs used: Mukhtar Fallatah 54 (Mujahid Almania), Mohammed Al Burayk 81 (Salman Al Faraj), Abdullah Otayf 86 (Abdulmalek Al Khaibri) Al Rayyan (1) 1 Scorers: M. Moutouali 3 Yellow card: Hamdallah 20, Ahmed El Sayed 55, Sebastián Soria 82 Subs used: Daniel Goma 61 (Ahmed El Sayed), Abdulrahman Al Harazi 78 (Moutouali), Sebastián Soria 79 (Hamdallah) Attendance: 22,535 Referee: Tejas Nagvenkar ................................................................. Wednesday, March 7 fixtures (GMT) Sydney v Kashima Antlers (0830) Suwon Bluewings v Shanghai Shenhua (1000) Kawasaki Frontale v Melbourne Victory (1000) Shanghai SIPG v Ulsan (1200)