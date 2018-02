UPDATE 6-AFC Champions League Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Wednesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Sydney (0) 0 Yellow card: O'Neill 16, Brillante 29 Subs used: Carney 68 (Brillante), Simon 71 (Bobô), Ngoy 84 (Brosque) Suwon Bluewings (0) 2 Scorers: D. Damjanović 62, D. Damjanović 76pen Yellow card: Cristovam 26, Kwak Kwang-Seon 58 Subs used: Cho Won-Hee 62 (Cho Ji-Hoon), Lim Sang-Hyub 84 (Yeom Ki-Hun), Koo Ja-Ryong 87 (Kwak Kwang-Seon) Attendance: 6,349 Referee: Muhammad Nazmi bin Nasaruddin ................................................................. Guangzhou Evergrande (1) 1 Scorers: Ricardo Goulart 16 Yellow card: Liao Lisheng 63, Wang Shangyuan 88 Subs used: Zheng Long 70 (Yu Hanchao), Yang Liyu 80 (Alan), Wang Shangyuan 87 (Liao Lisheng) Buriram United (0) 1 Scorers: Edgar Silva 57 Yellow card: Diogo 77, Boonyong 93 Subs used: Edgar Silva 46 (Sarachart), Jaided 70 (Yoo Jun-Su), Haiprakon 80 (Kaewprom) Attendance: 28,893 Referee: Sherzod Kasymov ................................................................. Kashima Antlers (0) 1 Scorers: Y. Endo 51 Yellow card: Pedro Junior 21, Shōji 55 Subs used: Doi 69 (Endo), Nakamura 82 (Abe) Shanghai Shenhua (1) 1 Scorers: G. Moreno 3 Yellow card: Li Yunqiu 47 Subs used: Zhang Lu 38 (Liu Ruofan), Wang Yun 71 (Moreno), Mao Jianqing 92 (Martins) Attendance: 9,192 Referee: Sukhbir Singh ................................................................. Jeju United (0) 0 Yellow card: Park Jin-Po 40 Subs used: Jin Sung-Wook 52 (Tiago Marques), Lee Eun-Beom 83 (Magno Cruz), Ryu Seung-Woo 89 (Lee Chang-Min) Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: K. Mizunuma 90+3 Yellow card: Kiyotake 39 Subs used: Yang Dong-Hyun 76 (Kakitani), Yamamura 88 (Kimoto), Takagi 91 (Kiyotake) Attendance: 3,993 Referee: Ming Siu Chan ................................................................. Monday, February 19 fixtures (GMT) Zob Ahan v Lokomotiv (1230) Al Wahda v Al Duhail (1450) Al Gharafa v Tractor Sazi (1500) Al Ahli v Al Jazira (1710)