UPDATE 7-AFC Champions League Summaries

Mar 7 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Wednesday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Sydney (0) 0 Yellow card: Simon 43, O'Neill 56 Subs used: Retre 24 (Zullo), Bobô 60 (Simon), Kalik 76 (Carney) Kashima Antlers (1) 2 Scorers: S. Doi 40, N. Ueda 87 Subs used: Koki Anzai 72 (Kanamori), Yamaguchi 84 (Doi), Misao 90 (Nakamura) Attendance: 6,442 Referee: Mongkolchai Pechsri ................................................................. Suwon Bluewings (0) 1 Scorers: Lee Ki-Je 47 Subs used: Waguininho 71 (Lim Sang-Hyub), Kim Gun-Hee 83 (Cristovam) Shanghai Shenhua (0) 1 Scorers: G. Moreno 71pen Yellow card: Sun Kai 15, Li Shuai 84 Subs used: Moreno 46 (Gao Di), Li Peng 68 (Sun Kai), Zhang Lu 84 (Li Xiaoming) Attendance: 3,904 Referee: Clifford Postanes Daypuyat ................................................................. Kawasaki Frontale (1) 2 Scorers: Elsinho 28, K. Noborizato 55 Yellow card: Eduardo Neto 78 Subs used: Nakamura 82 (Abe), Hasegawa 88 (Noborizato), Chinen 94 (Eduardo Neto) Melbourne Victory (1) 2 Scorers: B. Berisha 36, L. George 90+3pen Yellow card: Williams 56, Valeri 71 Subs used: Hope 78 (Valeri), Theoharous 78 (Barbarouses), Athiu 86 (Berisha) Attendance: 11,189 Referee: Hsin-Chuan Chen ................................................................. Shanghai SIPG (1) 2 Scorers: Oscar 38, Oscar 70 Subs used: Lü Wenjun 85 (Elkeson), Lin Chuangyi 88 (Akhmedov) Ulsan (1) 2 Scorers: R. Windbichler 37, Kim In-Sung 68 Yellow card: Kim In-Sung 15, Toyoda 41, Windbichler 44 Subs used: Oršić 46 (Lee Young-Jae), Park Yong-Woo 74 (Park Joo-Ho), Lim Jong-Eun 86 (Kim In-Sung) Attendance: 20,757 Referee: Kasun Lakmal Weerakkodykarage Weerakkody ................................................................. Monday, March 12 fixtures (GMT) Lokomotiv v Al Duhail (1200) Al Wahda v Zob Ahan (1500) Al Rayyan v Al Hilal (1515) Esteghlal v Al Ain (1530)