UPDATE 9-AFC Champions League Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Monday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Nasaf (0) 1 Scorers: A. Ganiev 62pen Yellow card: Rakhmatov 21 Subs used: Karimov 79 (Kenjabaev), Mukhiddinov 87 (O. Hasanov), Aliev 90 (Rashidkhanov) Al Sadd (0) 0 Yellow card: Ahmed Suhail Al Hamawende 19, Salem Al Hajri 61 Subs used: Hassan Khalid 60 (Boualem Khoukhi), Ali Assadalla 71 (Yasser Aboubaker Essa), Hassan Ahmad Palang 81 (Hamroun) Attendance: 20,978 Referee: Alibek Sapaew ................................................................. Persepolis (2) 2 Scorers: F. Ahmadzadeh 36, A. Alipour 41pen Yellow card: Beiranvand 87 Subs used: Mosalman 68 (Nemati), Mensha 76 (Mahini), Nourollahi 79 (Ahmadzadeh) Al Wasl (0) 0 Subs used: Hazza Salem 58 (Faris Khalil), Ronaldo Mendes 72 (Khaleil Khameis Salem), Salem Juma Awad 73 (Ali Abdulla Ali) Attendance: 33,170 Referee: Zaid Thamer Mohammed ................................................................. Al Jazira (0) 0 Yellow card: Mohamed Jamal 22, Ahmed Al Attas 76, Khalfan Mubarak Al Shamsi 84, Ali Ahmed Mabkhout 95 Subs used: Khalfan Mubarak Al Shamsi 65 (Salim Ali Ibrahim), Salem Aleedi 71 (Yaqoub Yousef) Tractor Sazi (0) 0 Yellow card: Kiani 36, Motahari 55, Aghasi 87 Subs used: Moslemipour 56 (Sharbati), Ebrahimi 76 (Taheran), Krpić 90 (Pahlevan) Attendance: 3,360 Referee: Pranjal Banerji ................................................................. Al Gharafa (0) 1 Scorers: R. Quijada 90+1 Subs used: Moayed Hassan 46 (Ahmed Alaaeldin), Othman Alawi 70 (Khaled Al Zereiqi), Elias Ahmed 81 (Mohammed Adi Monkez) Al Ahli (0) 1 Scorers: Aqeel Al Sahbi 62 Subs used: Hussain Al Mogahwi 74 (Taisir Al Jassim), Saleh Al Jamaan 83 (Momen Zakaria), Motaz Hawsawi 88 (Hussain Al Mogahwi) Attendance: 7,345 Referee: Ali Reda ................................................................. Tuesday, March 6 fixtures (GMT) Jeonbuk Motors v Tianjin Quanjian (1000) Kashiwa Reysol v Kitchee (1030) Buriram United v Cerezo Osaka (1100) Guangzhou Evergrande v Jeju United (1200) Zob Ahan v Al Wahda (1230) Al Duhail v Lokomotiv (1500) Al Ain v Esteghlal (1520) Al Hilal v Al Rayyan (1715) Wednesday, March 7 fixtures (GMT) Sydney v Kashima Antlers (0830) Suwon Bluewings v Shanghai Shenhua (1000) Kawasaki Frontale v Melbourne Victory (1000) Shanghai SIPG v Ulsan (1200)