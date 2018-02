UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are ART) Temperley (0) 0 Yellow card: Di Lorenzo 41, Costa 67, Pinto 83 Subs used: Brandán 46 (Montagna), Sánchez Sotelo 60 (Villasanti), Figueroa 75 (Scifo) Talleres Córdoba (1) 1 Scorers: J. Arias 35 Yellow card: Godoy 14, Arias 35, Olaza 66 Subs used: Araujo 75 (Ortiz), Silva 80 (Arias), Giménez 90 (Rojas) Referee: Maximiliano Ramírez ................................................................. Chacarita Juniors (1) 2 Scorers: M. Matos 44, H. Petryk 78 Yellow card: Rosso 38, Mellado 79 Subs used: Gagliardi 29 (Álvarez), Ibáñez 81 (Vismara), Menéndez 88 (Imbert) Vélez Sarsfield (0) 0 Yellow card: Cáseres 32, Torsiglieri 75, Zárate 84 Subs used: Méndez 46 (Domínguez), Cáseres 76 (Mainero) Referee: Ramiro López ................................................................. San Martín San Juan (0) 0 Yellow card: Pelaitay 82, Goitía 93 Subs used: Mosca 62 (Luque), Barcelo 67 (Magnín), Maná 83 (Maximiliano Rodríguez) Tigre (0) 0 Yellow card: Caire 26, Luna 66 Subs used: Pérez Acuña 46 (Caire), Morales 59 (Janson), Stracqualursi 74 (Luna) Referee: Luis Álvarez ................................................................. Wednesday, February 7 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Lanús (2130/0030) Friday, February 9 fixtures (ART/GMT) Defensa y Justicia v Chacarita Juniors (1900/2200) Unión Santa Fe v Arsenal (1900/2200) Newell's Old Boys v Colón (2115/0015) Saturday, February 10 fixtures (ART/GMT) Vélez Sarsfield v Patronato (1700/2000) Gimnasia La Plata v Estudiantes (1700/2000) Olimpo v Racing Club (1915/2215) Independiente v San Lorenzo (2130/0030)